Muş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Kazada yaralanan iki otomobildeki 5 kişi, Muş ve Korkut’taki hastanelere kaldırıldı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AFAD'dan yapılan bilgilendirmeye göre, akşam saatlerinde Karakale Karakolu mevkisinde Ferhat Çelik yönetimdeki 16 BIU 133 plakalı otomobil ile Mehmet Nasif Yavuz hakimiyetindeki 01 NR 101 plakalı otomobil çarpıştı.

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