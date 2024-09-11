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        Muş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Muş'un Korkut ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 21:46 Güncelleme: 11.09.2024 - 21:53
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        Muş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
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        Muş'un Korkut ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        AFAD'dan yapılan bilgilendirmeye göre, akşam saatlerinde Karakale Karakolu mevkisinde Ferhat Çelik yönetimdeki 16 BIU 133 plakalı otomobil ile Mehmet Nasif Yavuz hakimiyetindeki 01 NR 101 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde sıkışan bir kişi AFAD ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Kazada yaralanan iki otomobildeki 5 kişi, Muş ve Korkut’taki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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