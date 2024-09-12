KORE GAZİLERİ YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Muşlu Kore gazisi, ağlayarak gittiği cepheden gururla döndü

İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta yaşayan 92 yaşındaki Kore gazisi Hüsnü Kaya, ağlayarak gittiği Kore Savaşı'nda Türk askerinin ortaya koyduğu kahramanca mücadelenin gururunu halen yüreğinde hissediyor.

AA'nın, Güney Kore'ye destek için 17 Eylül 1950'de Türkiye'den ilk tugayın yola çıkmasının 74. yılı kapsamında hazırladığı haber dosyasının sekizinci bölümünde, Muşlu gazi Hüsnü Kaya'nın anılarına yer verildi.

Vatani görevini yapmak için hayatında ilk kez Muş'tan ayrılan Kaya, 1952'de Bingöl'den trene binerek Kocaeli'ye gitti.

Kandıra Kışlası'nda acemi birliğindeki 2 aylık eğitimin ardından trenle İstanbul Haydarpaşa Garı'na geçen Kaya, kalan askerlik süresini tamamlamak üzere Selimiye Kışlası'na teslim oldu. Burada 3 ay askerlik yaptıktan sonra gelen emirle Kore Savaşı'na katılmak üzere İzmir'in Seferihisar ilçesine geçen Kaya, asker arkadaşlarıyla bir aylık gemi yolculuğunun ardından cepheye ulaşarak savaşa katıldı. Cephede 1 hafta kalan Kaya, barışın sağlanmasıyla tekrar 1 aylık gemi yolculuğuyla ulaştığı Türkiye'de vatani görevini tamamladı.

- "Savaşa gideceğimi öğrenince ağladım" Gazi olmanın gururunu yaşayan Kaya, AA muhabirine, Selimiye Kışlası'nda vatani görevini yaptığı sırada Kore Savaşı'na katılma emrinin geldiğini söyledi. Kışlada savaşa gitmek için çok sayıda askerin gönüllü olduğunu belirten Kaya, "Savaşa gideceğimi öğrenince ağladım. Sonra evrakımızı yaptılar. Haydarpaşa Garı'ndan İzmir Seferihisar'a geldik. O dönemin başbakanı Adnan Menderes ve Cumhurbaşkanı Celal Bayar geldi. İsmimizi okuyarak bizi gemiye aldılar. 1 ayda Kore'ye ulaştık. Daha sonra trenle 6 saatlik yolculukla cepheye vardık. 1 hafta mevzide kaldım, çatıştım. Ondan sonra emir geldi, barış sağlandığını söylediler, biz de geri çekildik." diye konuştu.

Savaşta yaşadıklarını yıllardır unutamadığını, Türk askerinin gösterdiği kahramanlığın gururunu yaşadığını ifade eden Kaya, şunları kaydetti: "Giderken ağladım ama dönerken de gururla geldim. Allah'a şükürler olsun. 22 ay askerlik yaptım. Şimdiye kadar savaş hiç aklımdan çıkmıyor, unutamıyorum. Hep mevzide çatıştım. Mevzide 2 kişiydik, yanımda Vanlı bir arkadaşım vardı. Sabaha kadar kulübede nöbet tutuyorduk. Bir gün nöbet sırasında 3 kişi geldi teslim oldu. Biz de onları esir aldık. 3 kişide sadece bir silah vardı. Barış olunca esirleri geri teslim ettik."