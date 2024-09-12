Muş'ta ekipler, elektrik şebekesini güçlendiriyor

Muş'ta Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, elektrik şebekesinin güçlendirilmesi için çalışma yürütüyor.

VEDAŞ İl Müdürü Suat Coşar, yaptığı açıklamada, ekiplerin yaz dönemi boyunca sahada aktif görev aldığını söyledi.

Ağır kış şartlarının oluşturduğu hasarları gidermek için çalışmaların sürdüğünü belirten Coşar, "Özellikle kırsal bölgelerde mevsimin olumsuzluklarına bağlı olarak hasar gören direkleri ve diğer şebeke unsurlarını değiştirerek şebekemizi güçlendirdik. Bu çalışmalarımızı, planlamamız doğrultusunda merkez, ilçe, köy ve mezralarımızdaki trafo, pano, havai hatlar, aydınlatma tesisleri gibi şebeke unsurlarımızın tamamının bakım ve kontrollerini gerçekleştirerek sürdürüyoruz." dedi.