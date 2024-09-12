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        Muş'ta ekipler, elektrik şebekesini güçlendiriyor

        Muş'ta Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, elektrik şebekesinin güçlendirilmesi için çalışma yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 13:21 Güncelleme: 12.09.2024 - 13:24
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        Muş'ta ekipler, elektrik şebekesini güçlendiriyor
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        Muş'ta Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, elektrik şebekesinin güçlendirilmesi için çalışma yürütüyor.

        VEDAŞ İl Müdürü Suat Coşar, yaptığı açıklamada, ekiplerin yaz dönemi boyunca sahada aktif görev aldığını söyledi.

        Ağır kış şartlarının oluşturduğu hasarları gidermek için çalışmaların sürdüğünü belirten Coşar, "Özellikle kırsal bölgelerde mevsimin olumsuzluklarına bağlı olarak hasar gören direkleri ve diğer şebeke unsurlarını değiştirerek şebekemizi güçlendirdik. Bu çalışmalarımızı, planlamamız doğrultusunda merkez, ilçe, köy ve mezralarımızdaki trafo, pano, havai hatlar, aydınlatma tesisleri gibi şebeke unsurlarımızın tamamının bakım ve kontrollerini gerçekleştirerek sürdürüyoruz." dedi.

        Göçmen kuşların hatlara temas ederek zarar görmesini önlemek için de izolasyon çalışmaları yaptıklarını anlatan Coşar, şunları kaydetti:

        "Şebekemizi iklimin olumsuzluklarına karşı korumak amacıyla birçok noktada havai hatlarımızı yer altına aldık. Şebekemizin her noktasını karış karış gezerek kış öncesi tüm eksiklerimizi gidermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımız sırasında yapmak zorunda olduğumuz planlı kesintilere karşı halkımızın gösterdiği anlayış için teşekkür ederim. Tüketicilerimizin memnuniyetini sağlamak ve hizmet kalitemizi artırmak için görevimizin başındayız."

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