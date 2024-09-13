Muş'ta ambulans helikopter 3 yaşındaki çocuk için havalandı
Muş'ta kalp rahatsızlığı olan 3 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.
Muş'ta kalp rahatsızlığı olan 3 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.
Muş Devlet Hastanesinde tedavi gören Eyüp Kasak'ın Ankara'ya sevki için Sağlık Bakanlığından ambulans helikopter talep edildi.
Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na getirilen çocuk, ambulans helikopterle Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi.
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