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        Muş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Muş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 13:58 Güncelleme: 13.09.2024 - 14:05
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        Muş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Muş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

        Karayolları Kavşağı'nda Sadık Taneri idaresindeki 34 RK 1985 plakalı otomobil ile Osman Alas'ın kullandığı 33 ACE 540 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 5 kişi, Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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