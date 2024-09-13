Muş'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
Muş'ta çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Muş'ta çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ile cezaevinde firar eden zanlıyı yakaladı.
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