Muş'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Ekipler, 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ile cezaevinde firar eden zanlıyı yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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