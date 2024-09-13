Muş'ta okullarda istihdam edilecek 442 kişi, kurayla belirlendi
Muş'ta "İş Gücü Uyum Programı" kapsamında okullarda istihdam edilecek 442 kişi, kurayla belirlendi.
Muş'ta "İş Gücü Uyum Programı" kapsamında okullarda istihdam edilecek 442 kişi, kurayla belirlendi.
Spor Lisesi Salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Okullarda çalıştırılacak 442 kişi, noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlendi.
İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, kurada ismi çıkanları tebrik etti.
Programa, İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Ahmet Sağlık ve şube müdürleri katıldı.
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