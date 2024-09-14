Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş Valisi Çakır'dan Mevlit Kandili mesajı

        Muş Valisi Avni Çakır, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 13:35 Güncelleme: 14.09.2024 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş Valisi Çakır'dan Mevlit Kandili mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş Valisi Avni Çakır, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Çakır, mesajında, iyiliklerle dolu bir hayatın yaşanmasına vesile olarak gönderilen Hz. Muhammed'in, Allah'ın bir lütfu olduğunu söyledi.

        Peygamberin doğumunun insanlık tarihinin en önemli hadiselerinden biri olduğunu belirten Çakır, şunları kaydetti:

        "Sevgili peygamberimiz, iyiliğin, güzelliğin müjdecisi, adalet ve faziletin timsali olmuş. Barışın, huzurun, hayır ve esenliğin yeryüzünde tesis edilmesini sağlamıştır. Aile hayatında başlayan geleneklerimizin, milli değerlerimizin, devlet bütünlüğünün ve bölünmez vatan topraklarının muhafazasında peygamber efendimizin sağlam karakterini örnek alan bizler, bu vesile ile yeryüzündeki tüm iyilikleri de temsil etmekteyiz. Güzelliklere uzanan bu gecenin herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        İstanbul'da şoke eden gıda denetimi!
        İstanbul'da şoke eden gıda denetimi!
        G.Saray'da forvette kim oynayacak?
        G.Saray'da forvette kim oynayacak?
        Salim'in işçisi R.A.'ya o mesaj soruldu!
        Salim'in işçisi R.A.'ya o mesaj soruldu!
        Narin'in amcası Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Narin'in amcası Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Cumanın efendisi döndü
        Cumanın efendisi döndü
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Kömürhan Köprüsü dünyanın en iyi seçildi
        Kömürhan Köprüsü dünyanın en iyi seçildi
        İlk yardımda yanlış uygulamalar hayati riske yol açıyor!
        İlk yardımda yanlış uygulamalar hayati riske yol açıyor!
        Anne babalar dikkat! Beden dersinde ölüm!
        Anne babalar dikkat! Beden dersinde ölüm!
        Güzellik tartışması ve müjdeli haber
        Güzellik tartışması ve müjdeli haber
        Dünyada yuhalanan güzellik kraliçeleri
        Dünyada yuhalanan güzellik kraliçeleri
        Mariana Çukuru'nun inanılmaz gerçekleri!
        Mariana Çukuru'nun inanılmaz gerçekleri!
        Sigarada vergi düzenlemesi
        Sigarada vergi düzenlemesi
        Ne kadar karamelize o kadar lezzet: Smash burgerin yükselişi
        Ne kadar karamelize o kadar lezzet: Smash burgerin yükselişi
        Trençkot nasıl ortaya çıktı?
        Trençkot nasıl ortaya çıktı?
        Zeytinyağı ihracatında kesinti kaldırıldı
        Zeytinyağı ihracatında kesinti kaldırıldı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İstismara uğramıştı! 2 yaşındaki bebekte çok sayıda diş izi!
        İstismara uğramıştı! 2 yaşındaki bebekte çok sayıda diş izi!
        "Onlar olsa 80 milyon olur"
        "Onlar olsa 80 milyon olur"

        Benzer Haberler

        Muş'ta okullarda istihdam edilecek 442 kişi, kurayla belirlendi
        Muş'ta okullarda istihdam edilecek 442 kişi, kurayla belirlendi
        Muş'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
        Muş'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
        Muş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Muş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Muş'ta ambulans helikopter 3 yaşındaki çocuk için havalandı
        Muş'ta ambulans helikopter 3 yaşındaki çocuk için havalandı
        Muş'ta ekipler, elektrik şebekesini güçlendiriyor
        Muş'ta ekipler, elektrik şebekesini güçlendiriyor
        KORE GAZİLERİ YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Muşlu Kore gazisi, ağlayarak gittiğ...
        KORE GAZİLERİ YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Muşlu Kore gazisi, ağlayarak gittiğ...