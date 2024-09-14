Muş Valisi Çakır'dan Mevlit Kandili mesajı

Muş Valisi Avni Çakır, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çakır, mesajında, iyiliklerle dolu bir hayatın yaşanmasına vesile olarak gönderilen Hz. Muhammed'in, Allah'ın bir lütfu olduğunu söyledi.

Peygamberin doğumunun insanlık tarihinin en önemli hadiselerinden biri olduğunu belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Sevgili peygamberimiz, iyiliğin, güzelliğin müjdecisi, adalet ve faziletin timsali olmuş. Barışın, huzurun, hayır ve esenliğin yeryüzünde tesis edilmesini sağlamıştır. Aile hayatında başlayan geleneklerimizin, milli değerlerimizin, devlet bütünlüğünün ve bölünmez vatan topraklarının muhafazasında peygamber efendimizin sağlam karakterini örnek alan bizler, bu vesile ile yeryüzündeki tüm iyilikleri de temsil etmekteyiz. Güzelliklere uzanan bu gecenin herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim."