Muş'ta 200 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikası inşaatı sürüyor
Muş'un Malazgirt ilçesinde 200 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikasının inşaatı sürüyor.
Muş'un Malazgirt ilçesinde 200 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikasının inşaatı sürüyor.
İlçenin Patnos kara yolunda 5 kardeş tarafından inşaatına başlanan fabrikasının ekonomi ve istihdama katkı sağlaması bekleniyor.
Belediye Başkanı Ahmet Kenan Türker, gazetecilere, ilçenin gelişimi açısından önemli bir proje olduğunu söyledi.
Türker, "Bu yatırım, ilçemizin gelişimi için önemli bir adım. Girişimcilerimizin bu cesur adımı, Malazgirt halkı için umut verici. Belediye olarak her aşamada destek olmaya devam edeceğiz." dedi.
Girişimci Çetin Arslan ise 4 kardeşiyle 24 yıldır tekstil sektöründe olduklarını belirterek, "Yıllarca İstanbul'da kazandığımız deneyim ve başarıları doğduğumuz topraklara taşımaktan gurur duyuyoruz. Amacımız Malazgirtli hemşerilerimize iş imkanı sağlamak ve memleketimizin ekonomisine katkıda bulunmak." diye konuştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.