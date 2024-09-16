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        Malazgirt'te İlköğretim Haftası kutlandı

        Muş'un Malazgirt ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 11:28 Güncelleme: 16.09.2024 - 11:28
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        Malazgirt'te İlköğretim Haftası kutlandı
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        Muş'un Malazgirt ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştiren etkinlikte, öğrenciler şiir okudu, müzik dinletisi sunuldu.

        Çelenk sunumunun ardından konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, eğitimin toplumun geleceğini şekillendiren en önemli unsur olduğunu belirtti.

        Öğrencilere başarılar dileyen Kaya, İlköğretim Haftasını kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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