Malazgirt'te İlköğretim Haftası kutlandı
Muş'un Malazgirt ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.
Muş'un Malazgirt ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştiren etkinlikte, öğrenciler şiir okudu, müzik dinletisi sunuldu.
Çelenk sunumunun ardından konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, eğitimin toplumun geleceğini şekillendiren en önemli unsur olduğunu belirtti.
Öğrencilere başarılar dileyen Kaya, İlköğretim Haftasını kutladı.
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