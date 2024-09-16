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        Muş'ta şeker pancarı alım kampanyası başladı

        Muş'ta Şeker Üretim Sanayi AŞ'nin 43. pancar alım kampanyası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 14:57 Güncelleme: 16.09.2024 - 15:07
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        Muş'ta şeker pancarı alım kampanyası başladı
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        Muş'ta Şeker Üretim Sanayi AŞ'nin 43. pancar alım kampanyası başladı.

        Muş'ta 58 köyde yaşayan 1711 çiftçi, 85 bin dönüm alanda ekimini yaptığı pancarları kamyon ve traktörlerle fabrikaya getirdi.

        Bu yıl işlenecek 450 bin ton şekerin kent ekonomisine 2,5 milyar lira katkı sağlanması bekleniyor.

        Fabrika bahçesinde düzenlenen törende Vali Avni Çakır, çiftçilerin 5 ay süren yoğun ve telaşlı sürecinin sona erdiğini, şeker pancarı alım kampanyasının başladığını anlattı.

        Çakır, şunları kaydetti:

        "Şeker pancarı üretimi Muş'un ekonomisine büyük katkı sağlamakta. Şeker fabrikası, her yıl yaptığı yatırımlarla hem çiftçilerimizin alım sürecindeki mağduriyetlerini giderme hem de ekonomik anlamda tesisin daha verimli bir şekilde işletilmesini sağlıyor. Muş'un geleceğinin tarımda olduğunun bilinciyle hep beraber Muş'umuzu yarınlara güçlü bir şekilde hazırlamak için çalışma içerisindeyiz. Bu anlamda devlet olarak da biz de üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getiriyor."

        Tarımı yaygınlaştırmak için çalışma yürüttüklerini ifade eden Çakır, "Geçen yıl ihalesi yapılan Muş Ovası'nın ilk etapta yaklaşık 170 bin dönümünü sulayacak sulama kanal çalışmaları bu yıl yoğun bir hızla devam ediyor. İnşallah ovamızı suyla buluşturdukça bu konuda hem çiftçilerimizin ekim yapacağı sahaları arttırmış olacağız hem de bu konuda elde ettikleri ürünlerin kapasitesi arttırmış olacağız. Dolayısıyla hem çiftçimiz hem ülke ekonomimiz kazanacak. Çiftçi kardeşlerime bereketli bir sezon diliyorum. İnşallah kazasız belasız bir şekilde ürünlerini tarladan çıkartıp fabrikaya ulaştırırlar." değerlendirmesini yaptı.

        Şeker Üretim Sanayi AŞ Genel Müdürü Turgut Kızılkaya ise "Fabrikamızın bünyesinde 300'ü daimi, 300'ü geçici olmak üzere 600 personelle pancarları işleyeceğiz. İşlediğimiz 450 bin ton pancardan bu yıl 56 bin 160 ton şeker elde etmeyi planlıyoruz. Ayrıca 20 bin ton melas, yaklaşık 110 bin ton küspe üretmeyi hedeflemekteyiz. İlin ve ülkenin ekonomisi için çok ciddi bir değer olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından fabrikaya ilk şeker pancarı getiren 6 çiftçiye hediye verildi.

        Törene, Vali Yardımcısı Tahir Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, belde belediye başkanları, kurum amirleri ve çiftçiler katıldı.

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