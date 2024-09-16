Muş'ta şeker pancarı alım kampanyası başladı

Muş'ta Şeker Üretim Sanayi AŞ'nin 43. pancar alım kampanyası başladı.

Muş'ta 58 köyde yaşayan 1711 çiftçi, 85 bin dönüm alanda ekimini yaptığı pancarları kamyon ve traktörlerle fabrikaya getirdi.

Bu yıl işlenecek 450 bin ton şekerin kent ekonomisine 2,5 milyar lira katkı sağlanması bekleniyor.

Fabrika bahçesinde düzenlenen törende Vali Avni Çakır, çiftçilerin 5 ay süren yoğun ve telaşlı sürecinin sona erdiğini, şeker pancarı alım kampanyasının başladığını anlattı.

Çakır, şunları kaydetti:

"Şeker pancarı üretimi Muş'un ekonomisine büyük katkı sağlamakta. Şeker fabrikası, her yıl yaptığı yatırımlarla hem çiftçilerimizin alım sürecindeki mağduriyetlerini giderme hem de ekonomik anlamda tesisin daha verimli bir şekilde işletilmesini sağlıyor. Muş'un geleceğinin tarımda olduğunun bilinciyle hep beraber Muş'umuzu yarınlara güçlü bir şekilde hazırlamak için çalışma içerisindeyiz. Bu anlamda devlet olarak da biz de üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getiriyor."

Tarımı yaygınlaştırmak için çalışma yürüttüklerini ifade eden Çakır, "Geçen yıl ihalesi yapılan Muş Ovası'nın ilk etapta yaklaşık 170 bin dönümünü sulayacak sulama kanal çalışmaları bu yıl yoğun bir hızla devam ediyor. İnşallah ovamızı suyla buluşturdukça bu konuda hem çiftçilerimizin ekim yapacağı sahaları arttırmış olacağız hem de bu konuda elde ettikleri ürünlerin kapasitesi arttırmış olacağız. Dolayısıyla hem çiftçimiz hem ülke ekonomimiz kazanacak. Çiftçi kardeşlerime bereketli bir sezon diliyorum. İnşallah kazasız belasız bir şekilde ürünlerini tarladan çıkartıp fabrikaya ulaştırırlar." değerlendirmesini yaptı.