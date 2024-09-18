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        Muş'ta Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinliği

        Muş'ta Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 20:18 Güncelleme: 18.09.2024 - 20:28
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        Muş'ta Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinliği
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        Muş'ta Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunması ve video gösteriminin ardından konuşan Vali Avni Çakır, herkesin İslam coğrafyasına gıpta ile baktığını söyledi.

        İslam'ın ruhunu, güzelliğini doğru şekilde gelecek kuşaklara anlatmak gerektiğine vurgu yapan Çakır, "Değerli arkadaşlar, din adamı cesur olmalı. Emin olmadığı bir konu hakkında konuşmamalı. Allah'ın kitabında, peygamberin sünnetinde bizlere gösterdiği doğruları ve esasları çok iyi anlatın. Korkusuzca bunları söyleyin. Eğer cemaatiniz gençleşiyorsa, yaş profili gençleşiyorsa işinizi doğru yapıyorsunuz. Ama her yıl sizler de cemaatinizle beraber yaşlanıyorsanız kusura bakmayın orada yanlışlık var." dedi.

        Gençlerin milli ve manevi değerlere sahip çıkmaları için onlara iyi rol model olmak gerektiğini belirten Çakır, şunları kaydetti:

        "Entelektüel seviyemiz, okuduğumuz kitapla onları şaşırtmamız lazım. Teknolojiyi takip edeceksiniz. Dünyada her türlü gelişmeyi takip edeceksiniz. Yeri gelecek gençlerle spordan, sanattan, edebiyattan konuşacaksınız. Din görevlisi demek bulunduğu toplumlarda en eğitimli, en bilgili insan demektir. Mesut Özil, Real Madrid ve Fenerbahçe oynadı, Türkiye'nin evladı ve milli futbolcumuz. Mesut Özil, camide temizlik yaparken fotoğrafları medyaya yansıdı. Binlerce, milyonlarca gence bizlerin konuşarak yapamadığını bir görüntüyle aşıladı. Bu nedenle camilerimizi temiz tutalım. Gençlerden faydalanalım. Çocukları camiye daha çok getirelim. Camideki çocuk seslerinden rahatsız olmayalım."

        Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kenan Yıldırım, İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, kurum amirleri ve din görevlileri katıldı.

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