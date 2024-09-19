Bulanık'ta Gaziler Günü kutlandı
Muş'un Bulanık ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Muş'un Bulanık ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelen sunumuyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Astsubay Üstçavuş Hakan Doğan yaptı.
Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, makamında ağırladığı gazileri tebrik etti.
Koşansu, daha sonra bir kafede düzenlenen programda gazilerle bir araya geldi.
Programa, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Cem Tağma, İlçe Müftüsü Abdurrahman Gündüz ile gaziler katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.