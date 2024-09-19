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        Bulanık'ta Gaziler Günü kutlandı

        Muş'un Bulanık ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 14:02 Güncelleme: 19.09.2024 - 14:02
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        Bulanık'ta Gaziler Günü kutlandı
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        Muş'un Bulanık ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelen sunumuyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Astsubay Üstçavuş Hakan Doğan yaptı.

        Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, makamında ağırladığı gazileri tebrik etti.

        Koşansu, daha sonra bir kafede düzenlenen programda gazilerle bir araya geldi.

        Programa, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Cem Tağma, İlçe Müftüsü Abdurrahman Gündüz ile gaziler katıldı.

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