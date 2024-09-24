Muş'ta 3 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine kaza yerine, sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada buğday yüklü traktör yola devrildi. Bu sırada aynı yönden gelen Abuzer Ç. yönetimindeki 49 J 1181 plakalı minibüs de devrilen traktöre çarparak yolun kenarındaki tarlaya savruldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.