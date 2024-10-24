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        Bulanık Kaymakamı Koşansu, köy okullarını ziyaret etti

        Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, 3 köyde okul ziyareti gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 20:35 Güncelleme: 24.10.2024 - 21:13
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        Bulanık Kaymakamı Koşansu, köy okullarını ziyaret etti
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        Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, 3 köyde okul ziyareti gerçekleştirdi.

        Çataklı, Yukarıbüklü, Molladavut köylerine giden Koşansu, okulları ziyaret etti.

        Sınıfları dolaşan, öğrencilere kırtasiye malzemeleri dağıtan Koşansu, öğretmenlerle de bir araya geldi, taleplerini dinledi.

        Koşansu'ya, Garnizon Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Korkmaz ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel eşlik etti.

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