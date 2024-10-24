Bulanık Kaymakamı Koşansu, köy okullarını ziyaret etti

Koşansu'ya, Garnizon Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Korkmaz ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel eşlik etti.

Sınıfları dolaşan, öğrencilere kırtasiye malzemeleri dağıtan Koşansu, öğretmenlerle de bir araya geldi, taleplerini dinledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.