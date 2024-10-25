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        Muşlu öğrencilerin yapay zeka destekli "Ormangülü Yamyass" projesi Türkiye ikincisi oldu

        Muşlu ortaokul öğrencilerinin orman yangınlarına müdahale etmek ve yayılma alanını daraltmak amacıyla geliştirdikleri yapay zeka destekli proje, TÜBİTAK yarışmasında Türkiye ikincisi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 11:37 Güncelleme: 25.10.2024 - 12:12
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        Muşlu öğrencilerin yapay zeka destekli "Ormangülü Yamyass" projesi Türkiye ikincisi oldu
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        Muşlu ortaokul öğrencilerinin orman yangınlarına müdahale etmek ve yayılma alanını daraltmak amacıyla geliştirdikleri yapay zeka destekli proje, TÜBİTAK yarışmasında Türkiye ikincisi oldu.

        Mevlana İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri Fatma Betül Yıldırım, Eymen Hamza Türk ve Nudem Taşkesen, öğretmenleri Ferhan Ulu ile yangınlara erken müdahale edilmesi amacıyla "Ormangülü Yamyass" projesini hazırladı.

        Yapay zeka teknolojisinden de yararlanan öğrenciler, ormanlık alanlardaki elektrik direklerinin üzerlerine monte edilecek şekilde cihaz geliştirdi.

        Ormanlarda çıkan yangınları tespit etme ve su bağlantısı aracılığıyla müdahale etme özellikleriyle donatılan cihaz, 17 Ekim'de Ankara'da düzenlenen TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Türkiye ikincisi oldu.

        Öğretmen Ferhan Ulu, yaptığı açıklamada, projenin yangın söndürme sistemi olduğunu söyledi.

        Yaklaşık 1,5 yılda yapay zeka temelli bir yangın söndürme sistemi hazırladıklarını ifade eden Ulu, şöyle konuştu:

        "TÜBİTAK yarışmasında Türkiye ikinciliği elde ettik. TÜBİTAK Türkiye finalinde çok kaliteli ve güzel projeler vardı. Finallerde diğer arkadaşların neler yaptığını görme imkanı bulduk. Bunları takip etmek, bunlara yoğunlaşmak hoşumuza gitti. Birinci olsaydık daha güzel olacaktı ama ikincilik de bizim için önemlidir."

        Öğrencilerden Eymen Hamza Türk de ormanları korumak için yapay zeka tabanlı proje yaptıklarını belirtti.

        Projeyle yangınlara daha etkin müdahale edilmesini amaçladıklarını dile getiren Türk, şunları kaydetti:

        "Projemizin hayata geçmesiyle orman yangınlarının yeri anında tespit edilecek. Ormangülü sistemini elektrik direklerinin üzerine modernize ettik. Çünkü bu direklerin altından su, elektrik ve internet alt yapıları geçiyor. Ormanlık alanlarda açılan yolları sokak lambaları aydınlatıyor. Olası bir yangında sistem üzerinde bulunan kameraların yardımıyla olay yeri tespit edilecek. Ardından sistem üzerinde monte edilen musluklarla müdahale yapılacak. Sistemin yön kontrolü hem yapay zeka desteğiyle hem de uzaktan kumandayla yapılıyor."

        Fatma Betül Yıldırım da geliştirdikleri cihazın yangın çıktığında otomatik olarak devreye gireceğini, yarışmada Türkiye ikincisi olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

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