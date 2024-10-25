Muş'ta göçerler havanın soğumasıyla dönüş yolculuğuna başladı

Batman, Siirt ve Mardin'den gelerek yaz boyunca havanın serin olduğu illerdeki yaylalarda konaklayan göçerler, kışın daha sıcak geçtiği illere dönmeye başladı.

Yaz döneminde hayvancılık için elverişli koşullar taşıyan Muş'a gelen göçerler, soğuk havanın etkisini artırmasıyla yaylalardaki konaklama sürelerini tamamladı.

Yaklaşık 5 ay kaldıkları yaylalarda çadırlarını toplayan göçerler, memleketlerine doğru yola çıktı.

Göçerlerden Sinan Koç, AA muhabirine, sıcak bölgelere olan yolcuklarının yaklaşık 40 gün sürdüğünü söyledi.

Her sene havası serin olduğu için bölgedeki yaylalara geldiklerini anlatan Koç, "Yaylalar çok bereketli. Her yıl bu yaylaları tercih ediyoruz. Buranın süt verimi daha iyi, kuzular daya hızlı gelişiyor. Hayvanlar daha sağlıklı oluyor. Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz.1200 koyunla dönüş yolculuğumuza başladık."

Göçer Behçet Çelik ise "Buranın iklimi daha güzel. Süt ve peynir üretimimiz daha iyi oluyor. Burada elde ettiğimiz süt ve peyniri satıyoruz. Havalar soğuduğu için dönüşe başladık. Günde yaklaşık 8 kilometre yürüyoruz." diye konuştu.