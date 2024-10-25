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        Muş'ta köy yolları asfaltlanıyor

        Muş'ta köy yollarında başlatılan asfalt çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 14:56 Güncelleme: 25.10.2024 - 15:04
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        Muş'ta köy yolları asfaltlanıyor
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        Muş'ta köy yollarında başlatılan asfalt çalışmaları sürüyor.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin köy yollarında sıcak asfalt, statik kaplama, kilitli parke taşı, stabilize ve köprü yapım çalışmaları sürüyor.

        Ekipler son olarak Soğucak köyünün 2.5 kilometrelik yolunda başlattığı sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı.

        Köy muhtarı Aydın Bağlam, asfaltla ulaşımın daha da kolaylaştığını belirterek, yetkililere teşekkür etti.

        Devlet hizmetlerinden sürekli faydalandıklarını belirten Bağlam, "Köyümüz merkeze yakın olmasına rağmen yolumuz çok kötüydü. Şehre gidiş gelişlerimizde toz içinde kalıyorduk. Bu açıdan emeği geçen herkese teşekkür ederiz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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