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        Malazgirt'te Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlanıyor

        Muş'un Malazgirt ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 15:47 Güncelleme: 28.10.2024 - 16:24
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        Malazgirt'te Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlanıyor
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        Muş'un Malazgirt ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu.

        Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene, Kaymakam Göksu Bayram, İlçe Garnizon Komutanı Binbaşı Gökhan Aydın, Cumhuriyet Savcısı Muhammed Fatih Vural, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Sercan Candan, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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