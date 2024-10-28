Malazgirt'te Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlanıyor
Muş'un Malazgirt ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.
Muş'un Malazgirt ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu.
Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene, Kaymakam Göksu Bayram, İlçe Garnizon Komutanı Binbaşı Gökhan Aydın, Cumhuriyet Savcısı Muhammed Fatih Vural, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Sercan Candan, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.
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