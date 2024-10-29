Malazgirt'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Törene, Garnizon Komutanı Binbaşı Gökhan Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Sercan Candan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mithat Bayırlı, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Burada devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Binbaşı Arslan Kulaksız Caddesi'nde bir araya gelen protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar, Malazgirt Meydanı'na kadar yürüdü.

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