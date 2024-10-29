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        Malazgirt'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

        Muş'un Malazgirt ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 13:47 Güncelleme: 29.10.2024 - 14:04
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        Malazgirt'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
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        Muş'un Malazgirt ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

        Binbaşı Arslan Kulaksız Caddesi'nde bir araya gelen protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar, Malazgirt Meydanı'na kadar yürüdü.

        Burada devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu törende, öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sahnelendi.

        Kaymakam Göksu Bayram'ın vatandaşların bayramını kutlamasının ardından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Törene, Garnizon Komutanı Binbaşı Gökhan Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Sercan Candan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mithat Bayırlı, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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