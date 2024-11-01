Muş'ta çiftçiler buğday ekimine başladı

Muşlu çiftçiler, şeker pancarı hasadının ardından arazilerine buğday ekmeye başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, basın mensuplarına, merkez ve ilçelerde güzlük ekimlerin yapıldığını söyledi.

Mevsim şartlarının iyi gitmesiyle şeker pancarı sökümlerinin ardından bu ekimlerin devam edeceğini belirten Gün, Muş'un hem bitkisel hem de hayvansal üretim konusunda önde gelen illerden olduğunu vurguladı.

Gün, Muş'ta 357 bin hektar tarıma elverişli arazi olduğunu, bunların büyük bölümünde de sulama imkanının bulunduğunu ifade etti.