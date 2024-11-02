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        Muşlu arıcının ürettiği bal, 20 ülkeye gönderiliyor

        İBRAHİM YALDIZ/SABRİ YILDIRIM - Muş'ta yıllardır arıcılık yapan ve devletten aldığı destekle işlerini büyüten Mirza Pekbay, bu yıl elde ettiği balın büyük bölümünü anlaşmalı olduğu firma aracılığıyla yurt dışına gönderdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 11:42 Güncelleme: 02.11.2024 - 11:42
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        Muşlu arıcının ürettiği bal, 20 ülkeye gönderiliyor
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        İBRAHİM YALDIZ/SABRİ YILDIRIM - Muş'ta yıllardır arıcılık yapan ve devletten aldığı destekle işlerini büyüten Mirza Pekbay, bu yıl elde ettiği balın büyük bölümünü anlaşmalı olduğu firma aracılığıyla yurt dışına gönderdi.

        Korkut ilçesinde 1988'de 26 kovanla arıcılığa başlayan 55 yaşındaki Pekbay, 2015'te Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Muş İl Koordinatörlüğüne proje sundu.

        Projenin destek almasıyla arı kovanı, bal süzme makinesi, karavan ve güneş paneli alan Pekbay, aradan geçen zamanda kovan sayısını 2 bine çıkardı.

        Muş'un zengin floraya sahip yüksek rakımlı yaylalarında en kaliteli balı üretmek için çaba gösteren Pekbay, bu yıl kovanlarından 60 ton bal hasadı yaptı.

        Bu balın 50 tonunu anlaşmalı olduğu firma aracılığıyla yurt dışına gönderen, 10 tonunu da yurt içi pazara sunan Pekbay, gelecek yıllarda kovan sayısını artırarak üretimini 150 tona çıkarmayı hedefliyor.

        Pekbay, AA muhabirine, 1988'den bu yana ailesiyle kentin yüksek rakımlı yaylalarında arıcılık yaptığını söyledi.

        Devletten aldığı destekle kovan sayısını artırdığını, işletmesini geliştirdiğin anlatan Pekbay, şöyle konuştu:

        "Yıllardır katkısız bal üretiyoruz. En kaliteli balı elde etmek için çaba gösteriyoruz. Özel bir firmayla anlaşmamızı yaptık. Bundan sonraki süreçte de beraber çalışacağız. Bu firma aracılığıyla ürettiğimiz balı yurt dışına gönderiyoruz. 2 bin kovanımız var. Yıldan yıla kovan sayımız da değişiyor. Çam ve çiçek balı elde ediyoruz. Bu yıl 60 ton bal elde ettik. Bu balın 50 tonunu anlaştığımız firma aracılığıyla yurt dışına pazarlıyoruz. İlk defa Muş'tan yurt dışına bal gönderiliyor."

        Devlet desteğiyle 1500 kovan, karavan ve diğer malzemeleri aldığını belirten Pekbay, "Devlet desteği olmasaydı bu üretimi yapamaz, yurt dışına ürün gönderemezdik. Aldığımız destekle işletmemizi büyüttük. Hedefimiz kovan sayısını artırarak gelecek yıllarda 150 ton bal üretmek." dedi.

        - "Muş balını yurt dışında tanıtacağız"

        Pekbay'dan aldığı balı yurt dışına gönderen firmanın sorumlusu Adem Birdal ise kentte üretilen balın çok kaliteli olduğunu söyledi.

        Aldıkları balı başta Orta Doğu, Avrupa ve Balkan ülkeleri olmak üzere 20 ülkeye pazarladıklarını ifade eden Birdal, "Türkiye'de sözleşmeli aracılık yapan ilk firmalardan biriyiz. Muş'ta üreten lezzetli balı alarak bölgenin kalkınmasına da destek sağlıyoruz. Bu yıl Muş'ta sözleşmeli aracılık kapsamında 50 ton bal siparişimiz vardı. Bu siparişi teslim almaya geldik. Hepsi ihracata gidecek. Muş balını yurt dışına tanıtacağız. Aynı şekilde gelecek yıl da sözleşmeli aracılığımızı devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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