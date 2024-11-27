Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muşlu aileler DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü

        Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'dan kurtarmak isteyen aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 12:41 Güncelleme: 27.11.2024 - 12:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muşlu aileler DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'dan kurtarmak isteyen aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

        Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemlerini sürdürdü.

        DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eyleme katılan Halit Altun, gazetecilere, evlatlarına kavuşmak için eylemlerini sürdürdüklerini söyledi.

        Oğlunu terör örgütü PKK'nın kaçırdığını belirten Altun, şöyle konuştu:

        "Çocuklarımızı onlardan istiyoruz. Evlatlarımız gelinceye kadar eyleme devam edeceğiz. Çocuklarımızın arkasındayız. Oğlum, Muhsin, eğer sesimi duyuyorsan gel. Oradakilerin sana faydası yok. Yuvana, anne ve babana dön. Hepinize sesleniyorum. Sizi kandırmışlar götürmüşler, gelin, yuvanıza dönün. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cami imamına oklu saldırıda yeni gelişme!
        Cami imamına oklu saldırıda yeni gelişme!
        Dalağı alındı! Kaburgası kırıldı! Kaldırımda yürürken yeraltında patlama!
        Dalağı alındı! Kaburgası kırıldı! Kaldırımda yürürken yeraltında patlama!
        Eski nişanlısının yüzüne kimyasal madde atmıştı: Akıl sağlığı yerinde çıktı
        Eski nişanlısının yüzüne kimyasal madde atmıştı: Akıl sağlığı yerinde çıktı
        Havalar daha da soğuyacak! La Nina ile son 60 yılın en soğuk zamanları yaşanacak
        Havalar daha da soğuyacak! La Nina ile son 60 yılın en soğuk zamanları yaşanacak
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Yurt dışından postayla gelen eşyanın gümrük kıymetine nakliye giderleri de eklenecek
        Yurt dışından postayla gelen eşyanın gümrük kıymetine nakliye giderleri de eklenecek
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Sanık hemşire Ceren Kırım: Fırat Sarı'dan da maaş alıyordum!
        Sanık hemşire Ceren Kırım: Fırat Sarı'dan da maaş alıyordum!
        Starlink'in telefon erişimine onay!
        Starlink'in telefon erişimine onay!
        Narin Güran cinayetini aydınlatacaktı: Şahin Göz'ün kayıt yapmadığı ortaya çıktı
        Narin Güran cinayetini aydınlatacaktı: Şahin Göz'ün kayıt yapmadığı ortaya çıktı
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        Taksim'de ABD'li kadın turist dehşet saçtı: Eşini yaraladı, sokaktakilere saldırdı
        Taksim'de ABD'li kadın turist dehşet saçtı: Eşini yaraladı, sokaktakilere saldırdı
        Arda Güler ilki yaşayacak!
        Arda Güler ilki yaşayacak!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Yeniden değerleme oranı açıklandı
        Yeniden değerleme oranı açıklandı
        Piyasada sahte dolar paniği
        Piyasada sahte dolar paniği
        Gübrede yine garip gelişme
        Gübrede yine garip gelişme
        "Yapımcı da vermesin o zaman"
        "Yapımcı da vermesin o zaman"
        Peki Gazze ne olacak?
        Peki Gazze ne olacak?

        Benzer Haberler

        Muş'ta 400 sporcu için "Karate Kuşak Terfi Töreni" düzenlendi
        Muş'ta 400 sporcu için "Karate Kuşak Terfi Töreni" düzenlendi
        Muş'ta karla mücadele çalışması sürüyor
        Muş'ta karla mücadele çalışması sürüyor
        Malazgirt'te yağışların başlamasıyla lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor
        Malazgirt'te yağışların başlamasıyla lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor
        Muş'ta devlet desteğiyle kurduğu atölyede 45 kişiyi istihdam ediyor
        Muş'ta devlet desteğiyle kurduğu atölyede 45 kişiyi istihdam ediyor
        HAK-İŞ Konfederasyonu üyeleri Van ve Muş'ta kadına yönelik şiddeti kınadı
        HAK-İŞ Konfederasyonu üyeleri Van ve Muş'ta kadına yönelik şiddeti kınadı
        Muş'ta öğrencilere skolyoz taraması yapıldı
        Muş'ta öğrencilere skolyoz taraması yapıldı