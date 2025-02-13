Muş'ta yük treninin çarptığı otomobildeki sürücü yaralandı
Muş'ta hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobildeki sürücü yaralandı.
Muş'ta hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobildeki sürücü yaralandı.
Tatvan-Elazığ seferini yapan yük treni, Yeşilce Mahallesi'nde hemzemin geçitte Mazlum Kandemir idaresindeki 06 AEL 613 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Kandemir, ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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