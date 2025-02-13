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        Muş'ta yük treninin çarptığı otomobildeki sürücü yaralandı

        Muş'ta hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobildeki sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 10:50 Güncelleme: 13.02.2025 - 10:50
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        Muş'ta yük treninin çarptığı otomobildeki sürücü yaralandı
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        Muş'ta hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobildeki sürücü yaralandı.

        Tatvan-Elazığ seferini yapan yük treni, Yeşilce Mahallesi'nde hemzemin geçitte Mazlum Kandemir idaresindeki 06 AEL 613 plakalı otomobile çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Kandemir, ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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