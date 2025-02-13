Muş'ta 25 köy yolu kapandı, Bitlis'te Nazik Gölü'nün yüzeyi buz tuttu
Muş'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı, Bitlis'te Nazik Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu.
Muş'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı, Bitlis'te Nazik Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu.
Muş'ta etkili olan kar, ulaşımda aksaklıklara yol açtı.
Kar ve tipi nedeniyle yüksek yerleşim yerlerinde 25 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Kardan dolayı 25 köy yolunun kapalı olduğunu belirten Yentür, yolları bir an önce açmak için ekiplerin sahada çalıştığını kaydetti.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Nazik Gölü'nün yüzeyi ise dondurucu soğukların etkisiyle kısmen buz tuttu.
Gölün yüzeyinde buzların kırılmasıyla ortaya çıkan desenler, dronla görüntülendi.
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