Muş'ta 25 köy yolu kapandı, Bitlis'te Nazik Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

Kardan dolayı 25 köy yolunun kapalı olduğunu belirten Yentür, yolları bir an önce açmak için ekiplerin sahada çalıştığını kaydetti.

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