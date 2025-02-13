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        Muş'ta köprünün korkuluğuna çarpan servisteki 8 öğretmen yaralandı

        Muş'ta öğretmenleri taşıyan servis aracının, köprünün demir korkuluğuna çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 11:42 Güncelleme: 13.02.2025 - 11:42
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        Muş'ta köprünün korkuluğuna çarpan servisteki 8 öğretmen yaralandı
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        Muş'ta öğretmenleri taşıyan servis aracının, köprünün demir korkuluğuna çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Merkeze bağlı Ziyaret, Göl, Köşk ve Yelalan köylerinde görevli öğretmenleri taşıyan servis aracı, Yelalan köyü girişinde köprünün demir korkuluğuna çarptı.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 8 öğretmen, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, hastanede öğretmenleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

        Öğretmenlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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