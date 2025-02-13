Muş'ta köprünün korkuluğuna çarpan servisteki 8 öğretmen yaralandı
Muş'ta öğretmenleri taşıyan servis aracının, köprünün demir korkuluğuna çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.
Muş'ta öğretmenleri taşıyan servis aracının, köprünün demir korkuluğuna çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.
Merkeze bağlı Ziyaret, Göl, Köşk ve Yelalan köylerinde görevli öğretmenleri taşıyan servis aracı, Yelalan köyü girişinde köprünün demir korkuluğuna çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 8 öğretmen, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, hastanede öğretmenleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Öğretmenlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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