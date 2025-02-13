Malazgirt'te Kur'an kursunda okuma etkinliği
Muş'un Malazgirt ilçesinde Kur'an kursunda okuma etkinliği düzenlendi.
Muş'un Malazgirt ilçesinde Kur'an kursunda okuma etkinliği düzenlendi.
Malazgirt Müftülüğü tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler Kur'an okudu, dualar edildi.
İlahiler seslendirildiği programda konuşan Kaymakam Göksu Bayram, "Bu yaşta Kur'an öğrenen, ahlaki ve manevi değerleri benimseyen evlatlarımız, yarının bilinçli bireyleri olacak. Onlara destek olan ailelerini ve emek veren hocalarımızı kutluyorum." dedi.
Programa Kaymakam Bayram'ın eşi Nebahat Elif Bayram ve İlçe Müftüsü Memet Hakkı Ayhan katıldı.
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