Malazgirt'te Kur'an kursunda okuma etkinliği

İlahiler seslendirildiği programda konuşan Kaymakam Göksu Bayram, "Bu yaşta Kur'an öğrenen, ahlaki ve manevi değerleri benimseyen evlatlarımız, yarının bilinçli bireyleri olacak. Onlara destek olan ailelerini ve emek veren hocalarımızı kutluyorum." dedi.

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