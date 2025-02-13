Muş'ta kar etkili oldu

Karayolları ekipleri de sorumluluk bölgesindeki yollarda ulaşımın aksamaması için çalışma yürüttü.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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