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        Muş'ta kar etkili oldu

        Muş'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 15:55 Güncelleme: 13.02.2025 - 16:27
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        Muş'ta kar etkili oldu
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        Muş'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kent merkezinde öğlen saatlerinde başlayan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

        Kar nedeniyle sürücüler kayganlaşan yolda ilerlemekte güçlük çekti.

        Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

        İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Karayolları ekipleri de sorumluluk bölgesindeki yollarda ulaşımın aksamaması için çalışma yürüttü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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