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        Muş-Bingöl kara yolunda mahsur kalanlar kurtarıldı

        Muş'ta kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan yaklaşık 50 araçtaki vatandaşlar, ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 00:59 Güncelleme: 14.02.2025 - 00:59
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        Muş-Bingöl kara yolunda mahsur kalanlar kurtarıldı
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        Muş'ta kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan yaklaşık 50 araçtaki vatandaşlar, ekiplerce kurtarıldı.

        Muş-Bingöl kara yolunun 45'inci kilometresindeki Gedik rampasında, kar ve tipi nedeniyle yaklaşık 50 araç yolda kaldı.

        Mahsur kalan araçlardakilerin yardım istemesi üzerine, bölgeye Karayolları, Kızılay ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Karla mücadele ekiplerince yürütülen çalışma sonucu mahsur kalan araçlardaki vatandaşlar kurtarıldı.

        Kızılay ve jandarma ekipleri de yolda kalan bazı araçları iterek sürücülere yardımcı oldu, araçlarda bekleyenlere ikramlarda bulunuldu.

        Türk Kızılay Muş Bölge Afet Yönetim Merkezi Müdürü Baran Akar, gazetecilere, karda mahsur kalanların beslenme ihtiyacını karşıladıklarını söyledi.

        Jandarma trafik ekibiyle sabaha kadar bölgede bekleyeceklerini belirten Akar, şunları kaydetti:

        "Vatandaşlarımıza destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Kar nedeniyle yolda 50 araç mahsur kaldı. Kış lastiklerini kontrol ederek bilgilendirmelerde bulunan jandarma trafik ekibimiz, sürücülerin güvenli şekilde yollarına devam etmelerini sağladı. Karayolları ekipleri de yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Sabaha kadar tüm araçların güvenli şekilde yollarına devam etmelerini sağlayacağız."

        Mahsur kalan tırın sürücüsü Vahap Kaya ise "5 saattir burada mahsur kaldım. Yollar berbat. Jandarmamız, Kızılay ve Karayolları ekipleri bize yardım etti." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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