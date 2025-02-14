Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta "kardan gelin"i takılarla süslediler

        Muş'ta kadın esnaf ve çalışanları, kardan yaptıkları gelin heykelini takılarla süsledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 16:13 Güncelleme: 14.02.2025 - 16:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta "kardan gelin"i takılarla süslediler
        ABONE OL

        Muş'ta kadın esnaf ve çalışanları, kardan yaptıkları gelin heykelini takılarla süsledi.

        Kentte etkili olan kar yağışını eğlenceye dönüştüren kuaför Mukadder Er, çalışanlarıyla iş yerinin önünde "kardan gelin" yaptı.

        Boynuna kolye, kollarına da bilezik takılan "kardan gelin" görenlerin dikkatini çekti.

        Er, kar yağışını eğlenceye dönüştürmek istediklerini söyledi.

        İş yerinin önünde biriken karı değerlendirdiklerini belirten Er, "İlimizde 6 ay kış sürüyor. Bu sene kar geç geldi. Kardan gelin yaptık, gelinimize altın taktık. Yoldan geçenlerin dikkatini çekti. Vatandaşlarımız gelip fotoğraf çekti." dedi.

        Esnaf Bekir Yavuz ise "Uzun zamandır kar yağışını bekliyorduk. Kar yağdığında heyecanlanıyoruz. Komşumuzun yaptığı kardan gelin ilgimizi çekti." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜSİAD YİK Başkanına soruşturma
        TÜSİAD YİK Başkanına soruşturma
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği, CHP'deki önseçim ve yeni anayasa mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği, CHP'deki önseçim ve yeni anayasa mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD yanlış yolda
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD yanlış yolda
        BDDK, tüketici kredilerinde vade sınırını değiştirdi
        BDDK, tüketici kredilerinde vade sınırını değiştirdi
        Trump-Putin görüşmesi Avrupa'da şok yarattı
        Trump-Putin görüşmesi Avrupa'da şok yarattı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Fransız liselerine ceza yağdı
        "Seni seviyorum"
        "Seni seviyorum"
        Fenerbahçe'nin zaferi Belçika'da yankılandı
        Fenerbahçe'nin zaferi Belçika'da yankılandı
        1 tecavüz, 2 cinayet! İşte caninin cezası!
        1 tecavüz, 2 cinayet! İşte caninin cezası!
        "Galatasaray ağır yaralı"
        "Galatasaray ağır yaralı"
        Yaşlı kadın yolun karşısına geçecekti!
        Yaşlı kadın yolun karşısına geçecekti!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        Kayınpeder ile 2 damadını öldürmüştü! "Çok pişmanım hayatım karardı!"
        Kayınpeder ile 2 damadını öldürmüştü! "Çok pişmanım hayatım karardı!"
        Ozan Güven'e hapis istemi
        Ozan Güven'e hapis istemi
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Bulls GSYO halka açılıyor
        AB'nin ABD'ye misillemesi hangi alanlarda olacak?
        AB'nin ABD'ye misillemesi hangi alanlarda olacak?
        TÜSİAD'ın gündemindeki kayyım yasası
        TÜSİAD'ın gündemindeki kayyım yasası
        MHP lideri Bahçeli taburcu edildi
        MHP lideri Bahçeli taburcu edildi

        Benzer Haberler

        Muş'ta 17 kilo 737 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Muş'ta 17 kilo 737 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Muş'ta çocukların kar keyfi
        Muş'ta çocukların kar keyfi
        Karın esir aldığı Erzurum ve Muş'ta 1303 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
        Karın esir aldığı Erzurum ve Muş'ta 1303 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
        Muş'ta tipide mahsur kalan 50 araçtaki 300 kişi kurtarıldı
        Muş'ta tipide mahsur kalan 50 araçtaki 300 kişi kurtarıldı
        Muş-Bingöl kara yolunda mahsur kalanlar kurtarıldı
        Muş-Bingöl kara yolunda mahsur kalanlar kurtarıldı
        Muş ve Hakkari'de Berat Kandili idrak edildi
        Muş ve Hakkari'de Berat Kandili idrak edildi