Muş'ta "kardan gelin"i takılarla süslediler

Esnaf Bekir Yavuz ise "Uzun zamandır kar yağışını bekliyorduk. Kar yağdığında heyecanlanıyoruz. Komşumuzun yaptığı kardan gelin ilgimizi çekti." diye konuştu.

Kentte etkili olan kar yağışını eğlenceye dönüştüren kuaför Mukadder Er, çalışanlarıyla iş yerinin önünde "kardan gelin" yaptı.

Muş'ta kadın esnaf ve çalışanları, kardan yaptıkları gelin heykelini takılarla süsledi.

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