Muş'ta 17 kilo 737 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada eşyaların içerisine gizlenmiş 17 kilo 737 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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