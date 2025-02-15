Muş'ta yolu kapalı köydeki hasta bebek için sağlık ekipleri seferber oldu
Muş'ta kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta bebek, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.
Muş'ta kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta bebek, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.
Yaygın beldesine bağlı Karabey köyünde ateşi çıkan 6 aylık Menesa Hüma İncetepe'nin ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, köye 4 kilometre kala kar nedeniyle ilerleyemedi.
Bunun üzerine köye paletli ambulans yönlendirildi.
Kısa sürede köye ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları bebeği, Muş Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.
Bebeğin babası Mustafa İncetepe, sağlık ekiplerine teşekkür etti.
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