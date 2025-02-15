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        Muş'ta leylekler göç etmedi

        Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, bu yıl Muş'ta göç etmedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 11:47 Güncelleme: 15.02.2025 - 11:55
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        Muş'ta leylekler göç etmedi
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        Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, bu yıl Muş'ta göç etmedi.

        Hasköy ilçesine bağlı Koç köyünde leylekler, sulak alanları mesken edindi.

        Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, bu yıl soğuk havaya rağmen göç etmedi.

        Karasu Nehri kenarında beslenen leylekler, elektrik direklerine yaptıkları yuvalarında yaşamlarını sürdürüyor.

        Köy sakini Haşim Özen, iki yıldır leyleklerin kışın göç etmediğini söyledi.

        Özen, "Hava sıcaklığı değişkenlik gösterdiği için leyleklerin göç etmediğini düşünüyoruz. Önceki yıllarda sonbaharda göç ediyorlardı ama iki yıldır gitmiyorlar." dedi.

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