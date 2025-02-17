Muş'ta Kızılay görevlileri gittikleri köylerde öğrencilerle bir araya geldi

Türk Kızılay Muş Şubesi gönüllüleri, Hasköy ilçesine bağlı iki köyde çocuklarla oyunlar oynadı, eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı.

Kızılay gönüllüleri, Sarıbahçe ve Umurca İlkokullarını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Bir firma tarafından temin edilen pizzaları öğrencilere dağıtan gönüllüler, onlarla halay çekerek eğlenmelerini sağladı.

Gönüllülere eşlik eden Kızılay Şube Başkanı Faik Aktaş, köylerdeki çocuklara yönelik etkinlik yaptıklarını söyledi.

Aktaş "Gönüllerimizle Umurca ve Sarıbahçe köylerindeki çocuklara pizza ikramında bulunduk. Bundan sonra etkinliklerimiz devam edecek, Çocuklarımızla bir araya gelmeye önem veriyoruz." dedi.