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        AK Parti Muş Başkanı Emre, partilileri 8. Olağan Büyük Kongre'ye davet etti

        AK Parti Muş Başkanı Melik Emre, partilileri 23 Şubat'ta yapılacak 8. Olağan Büyük Kongre'ye davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 16:02 Güncelleme: 17.02.2025 - 16:37
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        AK Parti Muş Başkanı Emre, partilileri 8. Olağan Büyük Kongre'ye davet etti
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        AK Parti Muş Başkanı Melik Emre, partilileri 23 Şubat'ta yapılacak 8. Olağan Büyük Kongre'ye davet etti.

        Emre, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, il ve ilçe kongrelerini büyük bir coşku ve heyecanla tamamladıklarını söyledi.

        Hizmetin önüne koyulacak her türlü engel ve zorluğa göğüs gerecek iradeye sahip olan yol arkadaşlarının dayanışmasını, azim ve kararlılığını gördüklerini belirten Emre, "Partimiz, değişim ve yenilenme sürecini köklü tecrübesiyle harmanlayarak bugünlere gelmiştir. Her yeniliği, birikimle besleyip milletimize gönülden hizmet edecek kadrolar yetiştirmiştir. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi kongremiz, yeni bir atılımın miladı olacaktır." diye konuştu.

        Milletin bağrından çıkan ve milletin hissiyatına tercüman olan bir dava hareketi olarak hep sahada yer aldıklarını belirten Emre, "8. Büyük Olağan Kongremizde kullanacağımız sloganlarımızla Türkiye Yüzyılı'nın vizyonunu, amacını, hedefini ve ruhunu yansıttık. Coşku ve heyecanla gerçekleştireceğimiz 8. Olağan Kongremize tüm milletimizi davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Galeri

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