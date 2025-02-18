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        Muş'ta asırlık harik sanatı kadınlar eliyle canlandırılıyor

        Muş'ta keçi kılı ve kendirden yapılan asırlık harik (yöresel ayakkabı) sanatı, açılan kurs sayesinde canlandırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 13:06 Güncelleme: 18.02.2025 - 13:33
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        Muş'ta asırlık harik sanatı kadınlar eliyle canlandırılıyor
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        Muş'ta keçi kılı ve kendirden yapılan asırlık harik (yöresel ayakkabı) sanatı, açılan kurs sayesinde canlandırılıyor.

        Muş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce bu yıl açılan kursa katılan kadınlar, usta öğreticilerden yaklaşık 600 yıllık olduğu belirtilen harik sanatını öğreniyor.

        Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Tahsin Oran, unutulmaya yüz tutan harik sanatının gelecek kuşaklara aktarmaya çalıştıklarını söyledi.

        Osmanlı döneminde harikin ayakkabı olarak kullanıldığını anlatan Oran, şöyle konuştu:

        "Kadın kursiyerlerimiz açtığımız kursta bu sanatı yaşatmak için ellerinden geleni yapıyor. Yöresel ayakkabı harik, yaklaşık 600 yıllık geçmişine sahip. Biz de unutulmaya yüz tutmuş ve kültürümüzün önemli değeri olan harik gibi sanatları yaşatmak, bunları yeni nesillere aktarmak adına yılda yaklaşık 80 kursiyere harikin nasıl yapıldığını aktarıyoruz. Usta üretici ve kursiyerlerimizin yaptığı harikler, birçok etkinlikte kullanılıyor."

        Usta öğretici Ayşe Tan ise yıl boyunca keçi kılı ve kendirden harik yaptıklarını belirtti.

        Üretilen hariklerin halk oyunları ekiplerine verildiğini kaydeden Tan, "Kendiri harikin tabanında, keçi kılını ise kalıp ve üst örgümüzde kullanıyoruz. Kendir ve keçi kılı su değdiğinde şişiyor. Yöre halkı da kış aylarında kullanmak amacıyla keçi kılı ve kendirle harik yapmış. 5 şişle örgü yapıyoruz. Bir çift hariki yaklaşık 5 günde bitiriyoruz. Yılda yaklaşık 80 çift harik üretiyoruz." diye konuştu.

        Kadınlardan Çiğdem Emre de kurs sayesinde meslek öğrendiklerini ve aile bütçelerine katkı sunduklarını dile getirdi.

        Emre, "Burada haftanın 5 günü çalışıyoruz. 5 günde bir çift harik yapabiliyoruz. Devlet desteğiyle harik üretiyoruz. Harik bizim getirisi olan bir sanat." dedi.

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