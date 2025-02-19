Bulanık'ta muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi

AK Parti Bulanık İlçe Başkanlığı, köy ve mahalle muhtarları ile istişare toplantısı düzenledi.

Göl Park'taki Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda konuşan İlçe Başkanı Tahir Korkmaz, muhtarların sorunlarını dinlemek ve çözüme kavuşturmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Birlik ve beraberlik içinde ilçedeki var olan sorunları beraber çözeceklerini ifade eden Korkmaz, bundan sonra da her fırsatta muhtarlarla bir araya gelmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Bulanık Esnaf, Sanatkarlar Kefalet Kredi Kooperatif Başkanı Yakup Kaya, toplantının düzenlenmesinin önemli olduğunu belirterek, "İlçenin sorunlarının birliktelikle çözüleceğine inanıyorum. Böyle toplantıların devamlı olmasını arzuluyoruz." dedi.

Toplantıya Bulanık Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir, Belediye Meclis Üyesi Vahit Güner, ilçe yönetimi ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.