Malazgirt'te kamu kurumu personeline ilk yardım eğitimi verildi

Kamu kurumu personelinin katıldığı eğitimlerde kalp krizi, havayolu tıkanıklığı, yaralanma ve kanamalar, bilinç bozuklukları, bayılma, hasta ve yaralı taşıma konularında bilgiler aktarıldı.

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