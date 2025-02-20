Malazgirt'te ramazan öncesi fırınlar denetlendi

İşletmelerde hijyen durumunu da kontrol eden ekipler, mevzuata uymayan iş yeri sahiplerini uyardı.

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