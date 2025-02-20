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        Muş'ta yoğun kar nedeniyle ulaşım aksadı, mahsur kalanlar kurtarıldı

        Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı noktalarda ulaşımda aksamalar yaşandı, mahsur kalanlar kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 14:20 Güncelleme: 20.02.2025 - 14:51
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        Muş'ta yoğun kar nedeniyle ulaşım aksadı, mahsur kalanlar kurtarıldı
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        Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı noktalarda ulaşımda aksamalar yaşandı, mahsur kalanlar kurtarıldı.

        Kentte etkili olan kar yağışından dolayı Muş-Bingöl kara yolunun 45'inci kilometresindeki Gedik rampasında 30 araç yolda kaldı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları ekiplerince yürütülen çalışma sonucu vatandaşların araçlarıyla yola devam etmesi sağlandı.

        Öte yandan Muş-Erzurum kara yolunun 5. kilometresinde bir tırın kayarak yolu kapatması nedeniyle araçlar bir süre mahsur kaldı.

        Tır sürücüsünün zincir takarak ilerlemesiyle, yol tekrar trafiğe açıldı.

        Bölgeye giden Türk Kızılay ekipleri, araçlarda bekleyen vatandaşlara ikramda bulundu, bazı araçları da iterek ilerlemelerini sağladı.

        Türk Kızılay Muş Bölge Afet Yönetim Merkezi Müdürü Baran Akar, gazetecilere, Muş-Bingöl kara yolunda mahsur kalanlara destek vermek için bölgeye geldiklerini söyledi.

        Yolda kalanlara yiyecek ikramında bulunduklarını ifade eden Akar, "Yolda kalan araçları arkadaşlarımızla iterek devam etmelerini sağladık. Burada kara saplanan tırın yoluna devam etmesi için ekiplerimiz de destek veriyor." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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