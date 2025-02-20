Muş'ta yoğun kar nedeniyle ulaşım aksadı, mahsur kalanlar kurtarıldı

Yolda kalanlara yiyecek ikramında bulunduklarını ifade eden Akar, "Yolda kalan araçları arkadaşlarımızla iterek devam etmelerini sağladık. Burada kara saplanan tırın yoluna devam etmesi için ekiplerimiz de destek veriyor." dedi.

Bölgeye giden Türk Kızılay ekipleri, araçlarda bekleyen vatandaşlara ikramda bulundu, bazı araçları da iterek ilerlemelerini sağladı.

Öte yandan Muş-Erzurum kara yolunun 5. kilometresinde bir tırın kayarak yolu kapatması nedeniyle araçlar bir süre mahsur kaldı.

Kentte etkili olan kar yağışından dolayı Muş-Bingöl kara yolunun 45'inci kilometresindeki Gedik rampasında 30 araç yolda kaldı.

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