Muş'ta araçlar karla kaplandı

Hatice Çetinkaya ise "Uzun zamandır Muş'a bu kadar kar yağmamıştı. İyi oldu. Yağmasını bekliyorduk. Kar yağışından memnunuz." ifadelerini kullandı.

Trafiğin aksamaması için önlem alan, sürücülere yardım eden polis ekipleri, İstasyon Caddesi'nde yolda kalan otomobili iterek ilerlemesini sağladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.