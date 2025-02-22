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        Muş'ta farklı illerden gelen 105 dağcı kış eğitimini tamamladı

        Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından Muş'ta düzenlenen "Kış Dağcılık Eğitimi" tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 14:12 Güncelleme: 22.02.2025 - 14:31
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        Muş'ta farklı illerden gelen 105 dağcı kış eğitimini tamamladı
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        Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından Muş'ta düzenlenen "Kış Dağcılık Eğitimi" tamamlandı.

        Farklı illerden Muş'a gelen 105 dağcı, 17 Şubat'ta başlayan eğitimin ilk aşamasında çadır kurarak teorik derslere katıldı.

        Daha sonra Güzeltepe Kayak Merkezi bölgesinde sahaya çıkan dağcılar, uzman eğitmenler eşliğinde uygulamalı eğitime tabi tutuldu.

        Eğitim boyunca kurdukları çadırda kalan, kar ve buzda güvenli yürüme, karda hayatta kalma, karlı dağ yamacında yürüme teknikleri, çığ, yön bulma ve iglo yapma eğitimi alan dağcılar, zorlu hava koşullarına adapte olmaya çalıştı.

        Üniversite yerleşkesinde kurulan kampı ziyaret eden Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, üniversite olarak Türkiye Dağcılık Federasyonu işbirliğiyle dördüncü kış eğitimine ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

        Eğitimin çok verimli geçtiğini belirten Alican, şunları kaydetti:

        "Mevsimin uygun olması ve kar yağışının etkili olması dağcılarımızı memnun etti. Farklı illerden dağcıları burada ağırladık. Burada düzenlenen faaliyetler öğrencilerimizin bilinçlenmesine de katkı sunuyor. Bu süreçte öğrencilerimize de değişik eğitimler veriyoruz. Afetler ve çığlarla mücadele noktasında da bu tarz eğitimlerin önemli olduğunu düşünüyoruz."

        - "Güzel bir faaliyet oldu"

        TDF antrenörü ve Muş'taki eğitiminin teknik direktörü Mehmet Hakkı Oğur da eğitimlerde daha çok teorik bilgilere yoğunlaştıklarını ifade eden Oğur, şunları kaydetti:

        "Teorik olarak anlattığımız bilgileri sahada uygulamalı olarak çalıştık. Yaşanabilecek bir olumsuzluk durumunda ne yapılması gerektiğini öğrettik. Örneğin, kaybolduğunuzda yönünüzü bulamazsanız bir kar mağarası yaparak içine girip hayatınızı sürdürebilirsiniz ya da bir iglo inşa ederek kurtarılana kadar orada kalabilirsiniz. Eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılar bir üst aşamaya geçmeye hak kazanacak. Teorik ve uygulamalı sınavları yaptıktan sonra kimlerin bir üst aşamaya geçeceğini ilan edeceğiz. Bizim için güzel bir faaliyet oldu."

        Eğitimlere katılan Gülcan Uysal ise "İstanbul'dan geldim. Geceyi geçirmek için iglo yaptık. İglo yapmak bizim için biraz zor oldu, ancak yeterli kar vardı. Güzel bir eğitim oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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