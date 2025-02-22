Muş'ta kadınlar sanatsal etkinliklere katılıyor

Muş'ta bir araya gelen kadınlar, hem sanatsal etkinliklere katılıyor hem de sosyalleşiyorlar.

Usta Öğretici Hatice Eroğlu tarafından kadınlara yönelik etkinlikler düzenleniyor.

Kentteki tarihi mekanlarda bir araya gelen kadınlar, ahşap boyama, akrilik tablo yapımı ve doku teknikleri gibi sanatsal faaliyetlere katılıyor.

Eroğlu, kadınların boş zamanlarını sanatsal etkinliklerle değerlendirdiğini söyledi.

Etkinliklere kadınların ilgi gösterdiğini belirten Eroğlu, "Etkinliği tarihi mekanlara taşımak istedik. Tarihi mekanlar ve değişik kafelerde yaptığımız ahşap çalışmayla manzara ve şehir temalarını işleyen katılımcılar, sanata dönüştürdükleri ürünlerle özgün tasarımlar ortaya çıkarıyor. Çalışmalarımızı genelde mesai saatleri dışında yapıyoruz. Ahşap sanatına öncelik vermeye çalışıyoruz." dedi.

Zeynep Zümra Yarçin ise "Çalışmalarımızı genelde 10'ar kişilik gruplarla devam ettiriyoruz. Kasım ayında başladığımız sanatsal etkinlik kapsamında bu güne kadar yaklaşık 100 katılımcı ile buluştuk." diye konuştu.