Muş'ta lise öğrencileri bazı kuş türlerini resmetti

Muş Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Muş Ovası'ndaki kuş türlerini yağlı boya resimlerine yansıttı.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğretmenlerinin gözetiminde çalışma yürüten öğrenciler, telli turna ve toyun da aralarında bulunduğu çeşitli kuş türlerini resmetti.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Mustafa Ekinci, AA muhabirine, öğrencilerle birlikte Muş Ovası'nda bulunan kuşları resimleyerek farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Bunun, resim bölümü öğrencilerinin tecrübelerini artırmak adına önemli bir çalışma olduğunu dile getiren Ekinci, şunları kaydetti:

"15 öğrencimizin katıldığı boya çalışmalarında genel olarak Muş Ovası'nda bulunan telli turna ve toy kuşlarını ön plana çıkardık. Amacımız farkındalık oluşturarak ekolojik dengeye katkı sunmaktır. Olabildiğince kuş türlerimizi yaşatmak adına Muş Telli Turna Doğa Koruma Derneğinin uzun yıllar boyunca yaptığı çalışmalar sonucu oluşturduğu katalogdan yola çıkarak sadece resimle değil bir fotoğrafın ötesinden farklı tarz ve anlayışlarla resimledik. Bu kapsamda öğrencilerimiz uygulamalı olarak güzel örnekler ortaya koydu."

Öğrencilerden Tuğana Taşoğlu ise derslerinde uygulamalı olarak kentte nesli tükenmekte olan kuşların resimlerini tuvallere işlediklerini ifade etti.