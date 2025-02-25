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        Muş'ta köy okulunda etkinlik düzenledi

        Muş'ta Kültür Sanat Spor ve Doğa Derneği üyesi gençler, köy okulunda etkinlik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 15:50 Güncelleme: 25.02.2025 - 15:50
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        Muş'ta köy okulunda etkinlik düzenledi
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        Muş'ta Kültür Sanat Spor ve Doğa Derneği üyesi gençler, köy okulunda etkinlik yaptı.

        "Teknoloji Bağımlılığına Karşı Yöresel Çocuk Oyunları" projesi kapsamında Eralanı Köyü İlkokulunda öğrencilerle bir araya gelen dernek üyeleri, boyama etkinliği yaptı.

        Öğrencilere hediyeler veren gençler, yaptıkları gösterilerle öğrencilerin gönüllerince eğlenmesi sağladı.

        Dernek Başkanı Ufuk Bayrak, çocukları teknolojinin zararlarından uzak tutmaya çalıştıklarını söyledi.

        Çocukları yöresel oyunlara yönlendirerek sosyal ilişkilerini geliştirmeyi amaçladıklarını belirten Bayrak, "Gönüllülerimizle çocuklara hem hediye dağıttık hem de onlarla güzel vakit geçirdik. Sınıfta şarkılar eşliğinde oyunlar oynadık. Etkinliklerimiz şenlik havasında geçiyor. Bu yıl hedefimiz daha fazla köy okuluna ve gence ulaşmak." dedi.

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