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        Muşlu esnaf müşterilerine yaptığı igluda çay ikram etti

        Muş'ta çay ocağı işleten Yılmaz Alak, iş yerinin önüne yaptığı igluda müşterilerine çay ikramında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 10:43 Güncelleme: 26.02.2025 - 10:43
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        Muşlu esnaf müşterilerine yaptığı igluda çay ikram etti
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        Muş'ta çay ocağı işleten Yılmaz Alak, iş yerinin önüne yaptığı igluda müşterilerine çay ikramında bulundu.

        Kent merkezinde çay ocağı işleten Alak, son günlerde etkili olan yağışlarla dükkanının önünde ve çevrede biriken karla iglu yapmaya karar verdi.

        Arkadaşlarıyla yaklaşık 5 gün süren çalışmayla igluyu tamamlayan Alak, bazı müşterilerine burada çay ikram etti.

        Yılmaz Alak, AA muhabirine, son günlerde yağan karı eğlenceye dönüştürmek istediklerini söyledi.

        Küreklerle karı toplayarak sıkıştırarak iglu yaptıklarını belirten Alak, şunları kaydetti:

        "Önce küreklerle karı topladık ve sıkıştırdık. Daha sonra su verdik ve dondu. İçini oyduktan sonra kubbe şeklini aldı. Burada bir etkinlik alanı oluşturduk. Vatandaşlar ilgi gösteriyor. Çay, kahve ve süt ikram ediyoruz. Müşterilerimiz mutlu oluyorlar. Biz de bundan keyif alıyoruz."

        Müşteri Mustafa Eroğlu ise "Burada iglu yapıldığını duydum ve geldim. İçinde oturup kahve içtim. Farklı bir mekan olmuş." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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