Muş'ta işçiler bellerine bağladıkları iplerle çatılarda kar temizliği yapıyor

Muş'ta bellerine ip bağlayarak metrelerce yükseklikteki çatılarda biriken karı temizleyen işçiler, bunun karşılığında aldıkları ücretle ailelerini geçindiriyor.

Kar kalınlığının bazı bölgelerde yarım metreye ulaştığı kente vatandaşlar, çökme riskine karşı, ev ve iş yerlerinin çatılarında biriken karı temizletiyor.

Yüksek binaların çatılarına çıkan 4 kişilik ekip, düşmemek için bir ucunu bellerine bağladıkları ipin diğer ucunu da çatıdaki demir direk ya da bacaya sabitleyerek güvenlik önlemi alıyor.

Daha sonra çatılardaki kar yığınını temizleyen işçiler, aldıkları ücretle ailelerinin geçimini sağlıyor.

İşçilerden Yunus Aydın, kışın çatıdaki karları temizleyerek gelir elde ettiklerini söyledi.

Bu nedenle kar yağdığında sevindiklerini belirten Aydın, "Bu iş kolay değil ama başka çaremiz yok. Metrelerce yüksekte çalışırken iple tutunuyoruz. Önce ipi bir bacaya ya da sağlam bir demire bağlıyoruz. Ekipten bir arkadaşımız da ipi tutarak güvenliğimizi sağlamaya çalışıyor. İşimiz zor ve tehlikeli ama ekmek davası için mecburuz." diye konuştu.

İşçilerden Deniz Aydın ise 4 kişilik ekip halinde çatıya çıktıklarını dile getirdi.

Yüksek katlı binalarda can güvenliklerini bellerine bağladıkları halatlarla sağlamaya çalıştıklarını anlatan Aydın, "Kış mevsimi bizim için iş kapısı. Yüksek katlı binaların çatılarında çalışıyoruz. Bu işi severek yapıyoruz. Kar yağışı bizim için bir umut. Keşke her zaman kar yağsa da biz de bu işi yaparak geçimimizi sağlasak. Yazın inşaatlarda çalışıyorum, kışın ise çatı temizleyerek aileme ekmek götürüyorum." ifadelerini kullandı.