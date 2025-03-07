Kaymakam Göksu Bayram, ADEM'daki kadınların gününü kutladı

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, ilçedeki Aile Destek Merkezini (ADEM) ziyaret etti, kadınların gününü kutladı.

Bayram, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ADEM'deki kadınlarla bir araya geldi.

Malazgirt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yakut Bozkurt'un da hazır bulunduğu ziyarette kadınların yaptığı çalışmalar hakkında bilgi alan Bayram, kursiyer ve öğrencilerle sohbet etti.

Kadınların gününü kutlayan karanfil hediye eden Bayram, çalışmalarında başarılar diledi.

Kadın kursiyerler de desteklerinden dolayı Bayram'a teşekkür etti.