Malazgirt'te kadına yönelik şiddet ve erken yaşta evlilikle mücadele konulu seminer verildi

Seminerde, usta öğreticiler ve kursiyerlere, kadına yönelik şiddet ve erken yaşta evlilikle mücadele, KADES (Kadın Destek Uygulaması) hakkında bilgiler verdi.

Malazgirt Aile Destek Merkezinde (ADEM) verilen seminere, Malazgirt Sosyal Hizmet Müdürlüğünden sosyolog Leyla Bozkurt, İlçe Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Nil Kader Cağaç ve İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Uğur Akgün ile kadınlar katıldı.

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