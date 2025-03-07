Muş'ta veteriner hekimler ağır kış koşullarında hayvanların aşılarını aksatmıyor

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın yaygın yapıldığı Muş'ta, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ağır kış şartlarına rağmen karla kaplı köylere giderek hayvanların aşılarını yapıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda kentte hayvancılığın korunması, verim kaybının önlenmesi ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesine yönelik aşılama çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda kışın zorlu şartlarına rağmen karla kaplı köylere giden veteriner hekimler, küçükbaş ve büyükbaş hayvanları aşılıyor, hayvan yetiştiricilerini bilgilendiriyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç, aşılama çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Üreticilerin karşılaştıkları olumsuz durumda vakit kaybetmeden il ve ilçe müdürlüklerine müracaat edebileceğini ifade eden Gönç, şöyle konuştu:

"Mevcut verilere göre ilimizde 242 bin büyükbaş ve 1 milyon 150 bin küçükbaş hayvan bulunmaktadır. Bu durum, bölgemiz ve ülke genelinde hayvancılık alanında önemli bir konumda olduğumuzu göstermektedir. Bakanlığımız, hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında etkin çalışmalar yürütmektedir. Bulaşıcı hastalıklara karşı ülke genelinde aşılama programları uygulanmaktadır. Bu çerçevede, ilimizde de yürütülen mücadele çalışmaları kapsamında en önemli programlarımızdan biri şap hastalığıyla mücadeledir. Şap hastalığı, ciddi kayıplara ve verim düşüklüğüne neden olan bulaşıcı bir hastalıktır. Bu hastalıkla mücadele kapsamında, ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de 6 aylık periyotlarla yılda iki kez, 2 aylık ve üzeri tüm büyükbaş hayvanlara aşılama yapılmaktadır."

Gönç, aşılamanın nisan ayına kadar devam edeceğini anlatarak, "Şu ana kadar yapılan saha çalışmalarında bir olumsuzluğa rastlanmadı ancak takiplerimiz devam etmektedir." dedi.

İşletme sahibi Hamdusena Karakaya ise "İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden ekipler işletmemize gelerek hayvanların aşısını yaptı. Her zaman sıkıntılarımızla ilgileniyorlar." diye konuştu.